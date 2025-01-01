Відключення світла на Волині 18 січня: чи діятимуть у суботу графіки





У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося повідомлення, у якому йдеться:



"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергокомпанія "Укренерго" заявила, що ситуація в енергосистемі перебуває на стабільному рівні для того, щоб не запроваджувати графіки відключень світла в суботу, 18 січня 2025 року.У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося повідомлення, у якому йдеться:"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію