Відключення світла на Волині 18 січня: чи діятимуть у суботу графіки
Сьогодні, 21:15
Енергокомпанія "Укренерго" заявила, що ситуація в енергосистемі перебуває на стабільному рівні для того, щоб не запроваджувати графіки відключень світла в суботу, 18 січня 2025 року.
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося повідомлення, у якому йдеться:
"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00".
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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося повідомлення, у якому йдеться:
"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00".
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