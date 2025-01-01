Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 січня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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