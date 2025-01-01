Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 січня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

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