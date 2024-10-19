У бібліотеці у Луцьку облаштували кімнату матері та дитини
Сьогодні, 19:12
У Луцьку відкрили кімнату для батьків та дітей в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Організували простір за сприяння Літературної платформи "Фронтера" в рамках проєкту "Адаптація та доступність: інклюзивна культура".
На облаштування кімнати виграли мікрогрант на суму 1 000 євро, розповіла Суспільному менеджерка Літературної платформи "Фронтера" Анна Єкименко-Поліщук.
З її слів, облаштування кімнати розпочали наприкінці грудня 2024 року, а 16 січня вона вже приймала перших відвідувачів.
"Всі охочі зможуть приходити сюди, щоб вчитися, працювати та долучатися до культурних заходів, знаючи, що їхнім малюкам буде комфортно. Це ще один реальний крок до безбар’єрності та інклюзивності в місті", — каже Анна Єкименко-Поліщук.
У кімнаті облаштовані зони для грудного вигодовування малюків, пеленальні столики, одноразові пелюшки та засоби гігієни та місця для ігор.
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На облаштування кімнати виграли мікрогрант на суму 1 000 євро, розповіла Суспільному менеджерка Літературної платформи "Фронтера" Анна Єкименко-Поліщук.
З її слів, облаштування кімнати розпочали наприкінці грудня 2024 року, а 16 січня вона вже приймала перших відвідувачів.
"Всі охочі зможуть приходити сюди, щоб вчитися, працювати та долучатися до культурних заходів, знаючи, що їхнім малюкам буде комфортно. Це ще один реальний крок до безбар’єрності та інклюзивності в місті", — каже Анна Єкименко-Поліщук.
У кімнаті облаштовані зони для грудного вигодовування малюків, пеленальні столики, одноразові пелюшки та засоби гігієни та місця для ігор.
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