На Львівщині госпіталізували трьох незнайомих між собою хлопців, які робили петарди за інструкцією із ТікТок





Як передає



«Нова пошесть із ТікТоку завдає шкоди здоровʼю і життю українських дітей. Адже вони роблять «петарду» й потрапляють до лікарні з глибокими опіками обличчя. На цьому наголошують львівські лікарі та закликають батьків та дітей бути обачними: лише за останній тиждень до лікарні потрапили троє дітей з такою травмою», - ідеться у повідомленні.



До дитячої лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.



«Між собою ці діти не знайомі, втім, об’єднує їх одне: всі вони виготовляли саморобну «петарду» за покроковою інструкцією в мережі ТікТок. Діти брали пластикову пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку», - зазначили у міськраді.



11-річний Вʼячеслав із Львівщини розповів, що разом із другом він побачив, як на вулиці інші підлітки робили таку «петарду» за інструкцією із соцмереж. Тож вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Пляшка розірвалася перед Вʼячеславом, її вміст потрапив йому на обличчя.



«Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих «петардах», буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», - зазначила опіковий та пластичний хірург, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова Галина Саян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській області упродовж тижня госпіталізували трьох хлопців, які намагались зробити петарду за інструкцією у соціальній мережі ТікТок та отримали глибокі опіки обличчя.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Львівська міська рада.«Нова пошесть із ТікТоку завдає шкоди здоровʼю і життю українських дітей. Адже вони роблять «петарду» й потрапляють до лікарні з глибокими опіками обличчя. На цьому наголошують львівські лікарі та закликають батьків та дітей бути обачними: лише за останній тиждень до лікарні потрапили троє дітей з такою травмою», - ідеться у повідомленні.До дитячої лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.«Між собою ці діти не знайомі, втім, об’єднує їх одне: всі вони виготовляли саморобну «петарду» за покроковою інструкцією в мережі ТікТок. Діти брали пластикову пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку», - зазначили у міськраді.11-річнийіз Львівщини розповів, що разом із другом він побачив, як на вулиці інші підлітки робили таку «петарду» за інструкцією із соцмереж. Тож вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Пляшка розірвалася перед Вʼячеславом, її вміст потрапив йому на обличчя.«Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих «петардах», буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», - зазначила опіковий та пластичний хірург, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова

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