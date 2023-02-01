Хотів виїхати до родини і партнерів у Польщу: на Волині чоловіка судили за підробку документів

Хотів виїхати до родини і партнерів у Польщу: на Волині чоловіка судили за підробку документів
Жителя Львівщини, якого торік у листопаді затримали у пункті пропуску "Устилуг" на Волині, визнали винним у підробленні документів військовозобов'язаного.

Обвинувачений має сплатити штраф у розмірі 51 тисяча гривень, йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише Суспільне.

Під час затримання прикордонники у чоловіка вилучили розпорядження і наказ Білогородської сільської ради про службове відрядження за кордон, посвідчення про відстрочку від мобілізації і тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

У суді чоловік зізнався, що усі ці документи були підробленими. Їх він замовив через Telegram. За кордон він хотів виїхати до родини, яка зараз живе у Польщі і партнерів по бізнесу. Обвинувачений просив суд суворо його не карати.

За рішенням суду чоловіку повернули особисті речі та телефон, з яким він намагався незаконно перетнути кордон, підроблені документи залишили у матеріалах справи.

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Теги: волинянин, суд, кордон, документи
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