Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною

Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною
Міністерство оборони Румунії заявило про “сліди можливого удару безпілотника” на території біля кордону з Україною.

Як зазначає відомство, вранці 17 січня російські війська відновили серію атак безпілотників на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією в повіті Тульча, пише LB.ua.

“Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони повідомили про порушення повітряного простору Румунії. У результаті цієї ситуації, починаючи з 1:35 ночі, два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази з Борчі для спостереження за повітряною ситуацією. Літак повернувся на базу близько 3:48 ночі”, – йдеться у повідомленні.

Групи Міністерства національної оборони провели польові дослідження та виявили за межами населеного пункту Плауру, поблизу кордону, сліди можливого удару безпілотника. Територія охороняється, групи фахівців зберуть докази та проведуть розслідування згідно з процедурами.

“Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних цілей та елементів інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права”, – заявило відомство.

Зазначимо, що російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії. У грудні уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони. Наразі випадків збиття дронів румунською стороною не зафіксовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотів виїхати до родини і партнерів у Польщу: на Волині чоловіка судили за підробку документів
Сьогодні, 16:41
Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною
Сьогодні, 16:18
Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 15:41
В Україну може прийти потепління до +20 градусів: синоптик розповіла, коли очікувати
Сьогодні, 15:06
Чорний борщ, мацик і карасі: нематеріальна культурна спадщина Волині поповнилась ще 5 елементами
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 15:41
Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових
Сьогодні, 14:13
У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома
Сьогодні, 12:34
Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні
Сьогодні, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів виїхати до родини і партнерів у Польщу: на Волині чоловіка судили за підробку документів
Сьогодні, 16:41
 0
Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною
Сьогодні, 16:18
 0
Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 15:41
 0
В Україну може прийти потепління до +20 градусів: синоптик розповіла, коли очікувати
Сьогодні, 15:06
 0
Чорний борщ, мацик і карасі: нематеріальна культурна спадщина Волині поповнилась ще 5 елементами
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8