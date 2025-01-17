Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною





Як зазначає відомство, вранці 17 січня російські війська відновили серію атак безпілотників на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією в повіті Тульча, пише



“Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони повідомили про порушення повітряного простору Румунії. У результаті цієї ситуації, починаючи з 1:35 ночі, два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази з Борчі для спостереження за повітряною ситуацією. Літак повернувся на базу близько 3:48 ночі”, – йдеться у повідомленні.



Групи Міністерства національної оборони провели польові дослідження та виявили за межами населеного пункту Плауру, поблизу кордону, сліди можливого удару безпілотника. Територія охороняється, групи фахівців зберуть докази та проведуть розслідування згідно з процедурами.



“Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних цілей та елементів інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права”, – заявило відомство.



Зазначимо, що російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії. У грудні уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони. Наразі випадків збиття дронів румунською стороною не зафіксовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Румунії заявило про “сліди можливого удару безпілотника” на території біля кордону з Україною.Як зазначає відомство, вранці 17 січня російські війська відновили серію атак безпілотників на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією в повіті Тульча, пише LB.ua “Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони повідомили про порушення повітряного простору Румунії. У результаті цієї ситуації, починаючи з 1:35 ночі, два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази з Борчі для спостереження за повітряною ситуацією. Літак повернувся на базу близько 3:48 ночі”, – йдеться у повідомленні.Групи Міністерства національної оборони провели польові дослідження та виявили за межами населеного пункту Плауру, поблизу кордону, сліди можливого удару безпілотника. Територія охороняється, групи фахівців зберуть докази та проведуть розслідування згідно з процедурами.“Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних цілей та елементів інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права”, – заявило відомство.Зазначимо, що російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії. У грудні уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони. Наразі випадків збиття дронів румунською стороною не зафіксовано.

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