В Україну може прийти потепління до +20 градусів: синоптик розповіла, коли очікувати





Про це Наталку Діденко.



За її словами, 30 січня в Україні очікується до +10 +15 градусів, у Києві, ймовірно, теж до +15.



На південному заході стовпчики термометрів можуть показати до +20 градусів. При цьому у східних областях прогнозується лише +5 +9 градусів.



Синоптик наголосила, що це попередній та орієнтовний прогноз.



Прогноз погоди на завтра



Діденко зазначила, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується. Проте передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.



Температура повітря в Україні вночі близько нуля градусів, а вдень +1 +6 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потепління в Україну може прийти 30 січня. За прогнозами синоптиків, температура повітря очікується до +20 градусів в деяких регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптикаЗа її словами, 30 січня в Україні очікується до +10 +15 градусів, у Києві, ймовірно, теж до +15.На південному заході стовпчики термометрів можуть показати до +20 градусів. При цьому у східних областях прогнозується лише +5 +9 градусів.Синоптик наголосила, що це попередній та орієнтовний прогноз.Діденко зазначила, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується. Проте передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.Температура повітря в Україні вночі близько нуля градусів, а вдень +1 +6 градусів.

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