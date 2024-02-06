В Україну може прийти потепління до +20 градусів: синоптик розповіла, коли очікувати
Сьогодні, 15:06
Потепління в Україну може прийти 30 січня. За прогнозами синоптиків, температура повітря очікується до +20 градусів в деяких регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, 30 січня в Україні очікується до +10 +15 градусів, у Києві, ймовірно, теж до +15.
На південному заході стовпчики термометрів можуть показати до +20 градусів. При цьому у східних областях прогнозується лише +5 +9 градусів.
Синоптик наголосила, що це попередній та орієнтовний прогноз.
Прогноз погоди на завтра
Діденко зазначила, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується. Проте передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря в Україні вночі близько нуля градусів, а вдень +1 +6 градусів.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, 30 січня в Україні очікується до +10 +15 градусів, у Києві, ймовірно, теж до +15.
На південному заході стовпчики термометрів можуть показати до +20 градусів. При цьому у східних областях прогнозується лише +5 +9 градусів.
Синоптик наголосила, що це попередній та орієнтовний прогноз.
Прогноз погоди на завтра
Діденко зазначила, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується. Проте передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря в Україні вночі близько нуля градусів, а вдень +1 +6 градусів.
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