Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових





Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, пише



Там розповіли, що російські війська розстріляли двох бійців ТрО, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків.



Тим часом у ССО планували операцію зі знищення цих окупантів та повернення тіл українських військових. Коли оператори висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а решту — змусили здатися в полон.



Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що полонили двох українців та доповіли про це командиру своєї роти.



Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТрО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий».



Трьох останніх оператори ССО знищили під час операції, а от «Ярого» разом з іще двома окупантами вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення.



Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії рф лише півтора місяця.



Страти полонених українських бійців



Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.



У 2024 році кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові знищили, а також взяли в полон російських окупантів, які раніше стратили бійців Сил територіальної оборони ЗСУ.Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, пише Громадське Там розповіли, що російські війська розстріляли двох бійців ТрО, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків.Тим часом у ССО планували операцію зі знищення цих окупантів та повернення тіл українських військових. Коли оператори висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а решту — змусили здатися в полон.Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що полонили двох українців та доповіли про це командиру своєї роти.Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТрО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий».Трьох останніх оператори ССО знищили під час операції, а от «Ярого» разом з іще двома окупантами вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення.Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії рф лише півтора місяця.Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.У 2024 році кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

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