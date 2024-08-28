У 51-річного волинянина вдома знайшли боєприпаси
Сьогодні, 13:46
У Володимирському районі оперативники виявили у волинянина незаконні боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 16 січня, у селі Заболотці Володимирського району, під час перевірки, нововолинські оперативники виявили у 51-річного жителя Литовезької громади 30 набоїв калібру 5,45 мм та корпус гранати Ф-1.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети вилучили.
Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 16 січня, у селі Заболотці Володимирського району, під час перевірки, нововолинські оперативники виявили у 51-річного жителя Литовезької громади 30 набоїв калібру 5,45 мм та корпус гранати Ф-1.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети вилучили.
Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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