У 51-річного волинянина вдома знайшли боєприпаси





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 16 січня, у селі Заболотці Володимирського району, під час перевірки, нововолинські оперативники виявили у 51-річного жителя Литовезької громади 30 набоїв калібру 5,45 мм та корпус гранати Ф-1.



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети вилучили.



Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі оперативники виявили у волинянина незаконні боєприпаси.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 16 січня, у селі Заболотці Володимирського району, під час перевірки, нововолинські оперативники виявили у 51-річного жителя Литовезької громади 30 набоїв калібру 5,45 мм та корпус гранати Ф-1.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети вилучили.Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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