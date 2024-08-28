У 51-річного волинянина вдома знайшли боєприпаси

У 51-річного волинянина вдома знайшли боєприпаси
У Володимирському районі оперативники виявили у волинянина незаконні боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 16 січня, у селі Заболотці Володимирського району, під час перевірки, нововолинські оперативники виявили у 51-річного жителя Литовезької громади 30 набоїв калібру 5,45 мм та корпус гранати Ф-1.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети вилучили.

Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
У 51-річного волинянина вдома знайшли боєприпаси


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Теги: Волинь, поліція, боєприпаси
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