В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку





Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише



"Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - йдеться в повідомленні.



У Міноборони зазначили, що під час теоретичних занять студенти опанують навички поводження зі зброєю, отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, а також основ військової дисципліни.



В оборонному відомстві повідомили, що після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.



У листопаді стало відомо, що у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вересні для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише Українська правда "Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - йдеться в повідомленні.У Міноборони зазначили, що під час теоретичних занять студенти опанують навички поводження зі зброєю, отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, а також основ військової дисципліни.В оборонному відомстві повідомили, що після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.У листопаді стало відомо, що у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію