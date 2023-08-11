В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку

В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку
У вересні для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише Українська правда.

"Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що під час теоретичних занять студенти опанують навички поводження зі зброєю, отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, а також основ військової дисципліни.

В оборонному відомстві повідомили, що після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

У листопаді стало відомо, що у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку.

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Теги: виші, військова підготовка
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