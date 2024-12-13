У Луцьку жінка заволоділа чужою карткою та розраховувалась нею у магазинах

У Луцьку жінка заволоділа чужою карткою та розраховувалась нею у магазинах
Поліцейські встановлюють особу, ймовірно причетну до скоєння крадіжки у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують жінку, яка 2 січня 2025 року у період часу з 13:57 по 16:44 год. у Луцьку заволоділа банківською картою потерпілої та розраховувалась нею у магазинах під час покупки товарів. Сума збитків понад 3 тисячі гривень.

Прикмети: зріст близько 160 см, волосся темно-русе, худорлявої тілобудови, носить окуляри.

Була одягнена: у довгий темно-синій пуховик, білу шапку, темні штани.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформації про розшукувану особу, повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0688950553 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.
У Луцьку жінка заволоділа чужою карткою та розраховувалась нею у магазинах

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Теги: Луцьк, жінка, банківська картка
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