У Луцьку жінка заволоділа чужою карткою та розраховувалась нею у магазинах

Поліцейські встановлюють особу, ймовірно причетну до скоєння крадіжки у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують жінку, яка 2 січня 2025 року у період часу з 13:57 по 16:44 год. у Луцьку заволоділа банківською картою потерпілої та розраховувалась нею у магазинах під час покупки товарів. Сума збитків понад 3 тисячі гривень.зріст близько 160 см, волосся темно-русе, худорлявої тілобудови, носить окуляри.у довгий темно-синій пуховик, білу шапку, темні штани."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформації про розшукувану особу, повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0688950553 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.