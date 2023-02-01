Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними





Про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліція.



Обшуки проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.



Правопорушення щодо незаконного перетину кордону вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.



Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.



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