Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Сьогодні, 11:10
Співробітники Національної поліції у 19 регіонах України проводять понад 200 обшуків для виявлення причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.
Про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліція.
Обшуки проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Правопорушення щодо незаконного перетину кордону вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліція.
Обшуки проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Правопорушення щодо незаконного перетину кордону вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку двоє п'яних чоловіків стріляли з пістолета по автівці
Сьогодні, 11:38
Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Сьогодні, 11:10
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині
Сьогодні, 10:50
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Сьогодні, 10:41