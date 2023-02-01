Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними

Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Співробітники Національної поліції у 19 регіонах України проводять понад 200 обшуків для виявлення причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.

Про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліція.

Обшуки проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Правопорушення щодо незаконного перетину кордону вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними

Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.
Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка заволоділа чужою карткою та розраховувалась нею у магазинах
Сьогодні, 12:00
У Луцьку двоє п'яних чоловіків стріляли з пістолета по автівці
Сьогодні, 11:38
Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Сьогодні, 11:10
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині
Сьогодні, 10:50
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Переправлення чоловіків призовного віку через кордон: повідомили про 45 підозр Переправлення чоловіків призовного віку через кордон: повідомили про 45 підозр
10 січень, 15:13
Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами
01 лютий, 2023, 12:11
Шахраї видурили у понад 20 волинян мільйон гривень: у декількох областях проводяться обшуки Шахраї видурили у понад 20 волинян мільйон гривень: у декількох областях проводяться обшуки
28 вересень, 2022, 13:30
Масові обшуки у Ківерцях: як це пояснюють силовики Масові обшуки у Ківерцях: як це пояснюють силовики
04 серпень, 2022, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка заволоділа чужою карткою та розраховувалась нею у магазинах
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку двоє п'яних чоловіків стріляли з пістолета по автівці
Сьогодні, 11:38
 0
Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Сьогодні, 11:10
 0
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8