На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?

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Дітям із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями потрібна максимально безпечна та безболісна допомога під час операцій і процедур.Саме тому благодійна організація «БФ Роксолани Несторук» розпочала збір коштів на наркозно-дихальний апарат для Волинської обласної дитячої лікарні, де тривають оновлення відділення дитячої онкогематології.Наркозно-дихальний апарат дуже важливий у лікуванні дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями. Він допомагає безпечно та безболісно проводити наркози при оперативних втручаннях, обстеженнях та лікувальних процедурах, забезпечуючи комфорт і контроль стану дитини.Наркозно-дихальний апарат дозволяє провести інгаляційну анестезію уникаючи зайвих болісних уколів та додаткової інтубації (використання трубки в трахеї для штучної вентиляції легень). Окрім того, забезпечує контроль дихання, серцеву діяльність та підтримує життя навіть під час найскладніших процедур.Дітям із онкологією часто проводять різні болючі маніпуляції та пункції, під час яких потрібно вводити анестезію, то ж апарат дає можливість безпечно "приспати" дитину через маску з наркозною сумішшю, контролюючи її стан.Завдяки апарату наркоз можна вводити через маску, що не потребує зайвих болісних уколів та інтубації трахеї. Це особливо важливо для маленьких дітей, які бояться ін'єкцій та тих, які через тривалий процес лікування мають поганий доступ до вен.Апарат постійно стежить за станом дитини: рівнем кисню, вуглекислого газу, серцебиттям, артеріальним тиском та іншими показниками, що забезпечує максимальну безпеку навіть у найскладніших ситуаціях.Сучасні апарати розроблені так, щоб враховуючи особливості дитячого організму можна було розрахувати точність дозування наркозних речовин й бути максимально безпечними та комфортними у використанні.На наркозно-дихальний апарат для Волинської обласної дитячої лікарні розпочала благодійна організація «БФ РОКСОЛАНИ НЕСТОРУК».Адже наразі у відділенні дитячої онкогематології завершують ремонтні роботи й вже найближчим часом його планують відкрити після оновлення із власною операційною. То ж новий наркозно-дихальний апарат став би чудовим подарунком для маленьких пацієнтів в оновленому відділенні.Вартість такого обладнання становить 24 тисячі євро або ж понад один мільйон гривень. Саме такі наркозно-дихальні апарати використовуються в провідних онкологічних європейських клініках.Найменування отримувача: БО «БФ РОКСОЛАНИ НЕСТОРУК»Код отримувача: 43968642Рахунок отримувача: UA673052990000026004000800179Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"