Судитимуть волинянина, який незаконно «наловив» риби на понад 100 тисяч

Судитимуть волинянина, який незаконно «наловив» риби на понад 100 тисяч
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 52-річним жителем села Мале Оріхове незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік 9 жовтня 2024 року за допомогою забороненого знаряддя лову – риболовецької сітки – незаконно ловив рибу цінних порід на озері «Велике Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.

Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 100 тисяч гривень, його і затримали працівники Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.

Невдовзі волинянин, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, риболовля, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині
Сьогодні, 10:50
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Сьогодні, 10:41
Судитимуть волинянина, який незаконно «наловив» риби на понад 100 тисяч
Сьогодні, 10:09
Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні
Сьогодні, 09:50
Протягом минулої доби відбулось 141 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
29-річний волинянин побив матір до смерті 29-річний волинянин побив матір до смерті
13 січень, 18:27
Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень
10 січень, 16:44
Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати
09 січень, 12:50
Обікрав жінку на автовокзалі: волинянина судять утретє за грабіж Обікрав жінку на автовокзалі: волинянина судять утретє за грабіж
08 січень, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Сьогодні, 10:41
 0
Судитимуть волинянина, який незаконно «наловив» риби на понад 100 тисяч
Сьогодні, 10:09
 0
Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні
Сьогодні, 09:50
 0
Протягом минулої доби відбулось 141 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8