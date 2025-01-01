Судитимуть волинянина, який незаконно «наловив» риби на понад 100 тисяч
Сьогодні, 10:09
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 52-річним жителем села Мале Оріхове незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік 9 жовтня 2024 року за допомогою забороненого знаряддя лову – риболовецької сітки – незаконно ловив рибу цінних порід на озері «Велике Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.
Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 100 тисяч гривень, його і затримали працівники Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.
Невдовзі волинянин, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік 9 жовтня 2024 року за допомогою забороненого знаряддя лову – риболовецької сітки – незаконно ловив рибу цінних порід на озері «Велике Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.
Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 100 тисяч гривень, його і затримали працівники Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.
Невдовзі волинянин, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.
Головне фото - ілюстративне.
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