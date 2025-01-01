Судитимуть волинянина, який незаконно «наловив» риби на понад 100 тисяч

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 52-річним жителем села Мале Оріхове незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, чоловік 9 жовтня 2024 року за допомогою забороненого знаряддя лову – риболовецької сітки – незаконно ловив рибу цінних порід на озері «Велике Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 100 тисяч гривень, його і затримали працівники Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.Невдовзі волинянин, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.