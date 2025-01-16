Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні

Кір Стармер дав зрозуміти, що його країна буде готова за потреби розмістити свої миротворчі сили в Україні,



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Стармер наголосив, що російське вторгнення пов'язане не лише із «суверенітетом України», а й з його впливом на Велику Британію, включаючи кризу вартості життя.



Прем’єр сказав, що не хоче «забігати вперед», але Великобританія відіграватиме «повноцінну роль» у будь-яких мирних переговорах, зокрема, шляхом розгортання британських військ для підтримки миру.



«Ну, я не хочу забігати вперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повноцінну роль, бо йдеться не лише про суверенітет України. Йдеться про те, як це вплине на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це буде впливати на всіх нас протягом дуже, дуже довгого часу», - сказав Стармер.



Також глава британського уряду висловився на підтримку вступу України до НАТО.



Україна обговорює з партнерами «французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів», повідомив 16 січня Володимир Зеленський за результатами переговорів із Кіром Стармером.



Напередодні литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив - якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.



У лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, яка викликала бурхливе обговорення, зокрема, у ЄС. Ішлося про відправлення західних військ в Україну.



Тодішній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав таку ідею. Натомість виступила проти Німеччина.



Опісля з’явилася інформація, що крім відправки «державних» військ союзники розглядають як варіант приватні армії.



Дискусії у Європі з цього приводу пожвавішали перед президентськими виборами у США, оскільки європейські партнери побоювалися скорочення або ж припинення військової допомоги США Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Великобританіїдав зрозуміти, що його країна буде готова за потреби розмістити свої миротворчі сили в Україні,Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.Стармер наголосив, що російське вторгнення пов'язане не лише із «суверенітетом України», а й з його впливом на Велику Британію, включаючи кризу вартості життя.Прем’єр сказав, що не хоче «забігати вперед», але Великобританія відіграватиме «повноцінну роль» у будь-яких мирних переговорах, зокрема, шляхом розгортання британських військ для підтримки миру.«Ну, я не хочу забігати вперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повноцінну роль, бо йдеться не лише про суверенітет України. Йдеться про те, як це вплине на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це буде впливати на всіх нас протягом дуже, дуже довгого часу», - сказав Стармер.Також глава британського уряду висловився на підтримку вступу України до НАТО.Україна обговорює з партнерами «французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів», повідомив 16 січняза результатами переговорів із Кіром Стармером.Напередодні литовський міністр закордонних справзаявив - якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.У лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, яка викликала бурхливе обговорення, зокрема, у ЄС. Ішлося про відправлення західних військ в Україну.Тодішній глава британського урядупідтримав таку ідею. Натомість виступила проти Німеччина.Опісля з’явилася інформація, що крім відправки «державних» військ союзники розглядають як варіант приватні армії.Дискусії у Європі з цього приводу пожвавішали перед президентськими виборами у США, оскільки європейські партнери побоювалися скорочення або ж припинення військової допомоги США Україні.

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