Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили жителя міста Луцька, який незаконно виготовляв та збував тютюнові вироби.

Під час слідчих дій встановлено, що чоловік облаштував у власному будинку незаконне виробництво сигарет. Продукцію виготовляв за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти отримував через поштові відділення, - повідомляють у ТУ БЕБ у Волинській області.

Фальсифікований товар продавав постійним клієнтам.
Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Під час огляду будинку детективи БЕБ виявили та вилучили з незаконного обігу готові тютюнові вироби, сировину, обладнання для виготовлення сигарет тощо.
Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.


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Теги: Україна, війна, Волинь
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