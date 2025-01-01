Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили жителя міста Луцька, який незаконно виготовляв та збував тютюнові вироби.
Під час слідчих дій встановлено, що чоловік облаштував у власному будинку незаконне виробництво сигарет. Продукцію виготовляв за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти отримував через поштові відділення, - повідомляють у ТУ БЕБ у Волинській області.
Фальсифікований товар продавав постійним клієнтам.
Під час огляду будинку детективи БЕБ виявили та вилучили з незаконного обігу готові тютюнові вироби, сировину, обладнання для виготовлення сигарет тощо.
Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Під час слідчих дій встановлено, що чоловік облаштував у власному будинку незаконне виробництво сигарет. Продукцію виготовляв за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти отримував через поштові відділення, - повідомляють у ТУ БЕБ у Волинській області.
Фальсифікований товар продавав постійним клієнтам.
Під час огляду будинку детективи БЕБ виявили та вилучили з незаконного обігу готові тютюнові вироби, сировину, обладнання для виготовлення сигарет тощо.
Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Протягом минулої доби відбулось 141 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:12
Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
В Україні на 70-100% подорожчала автоцивілка
Сьогодні, 07:31
На Волині вперше зробили онкохірургічні операції. ФОТО
Сьогодні, 05:28