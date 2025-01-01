Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили жителя міста Луцька, який незаконно виготовляв та збував тютюнові вироби.Під час слідчих дій встановлено, що чоловік облаштував у власному будинку незаконне виробництво сигарет. Продукцію виготовляв за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти отримував через поштові відділення, - повідомляють у ТУ БЕБ у Волинській області.Фальсифікований товар продавав постійним клієнтам.Під час огляду будинку детективи БЕБ виявили та вилучили з незаконного обігу готові тютюнові вироби, сировину, обладнання для виготовлення сигарет тощо.Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.