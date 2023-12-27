На Волині вперше зробили онкохірургічні операції. ФОТО

У пологовому будинку Ковельського МТМО вперше виконано два малоінвазивні оперативні втручання із застосуванням інноваційної хірургічної технології – ICG-лапароскопії. Це новий напрямок онкогінекології.Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.Обидві пацієнтки мали злоякісні новоутворення матки – високодиференційовану аденокарциному ендометрію. Вибору методу лікування, окрім радикального, така патологія не має. Складні операції - тотальна гістеректомія з придатками та селективною лімфодисекцією (видалення матки з лімфовузлами) виконані на високому рівні із застосуванням новітнього флуоресцентного обладнання. Ця технологія передбачає введення пацієнту флуоресцентного барвника. Контраст покращує візуалізацію тканин та органів, і це допомагає хірургам при ідентифікації регіонарних лімфатичних вузлів.З цим складним завданням успішно впоралась операційна команда: акушери-гінекологипри анестезіологічному забезпеченні, операційна медична сестра, анестезист, молодша медична сестра, лікар-інтерн"Висловлюємо щиру вдячність за професійний майстер-клас лікарю-онкогінекологу вищої категорії, кандидату медичних наук Дмитру Сумцову", - йдеться на сторінці медоб'єднання.