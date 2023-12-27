На Волині вперше зробили онкохірургічні операції. ФОТО

На Волині вперше зробили онкохірургічні операції. ФОТО
У пологовому будинку Ковельського МТМО вперше виконано два малоінвазивні оперативні втручання із застосуванням інноваційної хірургічної технології – ICG-лапароскопії. Це новий напрямок онкогінекології.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.

Обидві пацієнтки мали злоякісні новоутворення матки – високодиференційовану аденокарциному ендометрію. Вибору методу лікування, окрім радикального, така патологія не має. Складні операції - тотальна гістеректомія з придатками та селективною лімфодисекцією (видалення матки з лімфовузлами) виконані на високому рівні із застосуванням новітнього флуоресцентного обладнання. Ця технологія передбачає введення пацієнту флуоресцентного барвника. Контраст покращує візуалізацію тканин та органів, і це допомагає хірургам при ідентифікації регіонарних лімфатичних вузлів.

З цим складним завданням успішно впоралась операційна команда: акушери-гінекологи Роман Котік, Ірина Маланин при анестезіологічному забезпеченні Павла Сироватки, операційна медична сестра Юлія Хомик, анестезист Людмила Островик, молодша медична сестра Галина Дейнека, лікар-інтерн Григорій Матюк.

"Висловлюємо щиру вдячність за професійний майстер-клас лікарю-онкогінекологу вищої категорії, кандидату медичних наук Дмитру Сумцову", - йдеться на сторінці медоб'єднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, медицина, онкогінекологія, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вперше зробили онкохірургічні операції. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Скільки українців подали заявки для отримання «тисячі Зеленського»
Сьогодні, 03:41
На Волині – «жовтий» рівень небезпеки через ожеледицю
Сьогодні, 01:15
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Велика Британія передасть Україні 15 систем ППО Gravehawk
16 січень, 23:19
Схожі новини
Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки Волинські медики провели унікальну операцію 17-річній дівчині, в якої зрослися нирки
27 грудень, 2023, 20:35
У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія У Ковелі добудовують лікарню для комунального МРТ, який придбає Японія
08 серпень, 2024, 02:17
Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО
16 травень, 2024, 05:28
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО
19 жовтень, 2023, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вперше зробили онкохірургічні операції. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Скільки українців подали заявки для отримання «тисячі Зеленського»
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині – «жовтий» рівень небезпеки через ожеледицю
Сьогодні, 01:15
 0
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Велика Британія передасть Україні 15 систем ППО Gravehawk
16 січень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8