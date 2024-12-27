На Волині – «жовтий» рівень небезпеки через ожеледицю
Сьогодні, 01:15
На Волині метеорологи попереджають водіїв та усіх волинян про можливу ожеледицю.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Відтак, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
За інформацією фахів, 17-18 січня, в Луцьку та по області, на дорогах збережеться ожеледиця.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Відтак, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
За інформацією фахів, 17-18 січня, в Луцьку та по області, на дорогах збережеться ожеледиця.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
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