На Волині – «жовтий» рівень небезпеки через ожеледицю

На Волині – «жовтий» рівень небезпеки через ожеледицю
На Волині метеорологи попереджають водіїв та усіх волинян про можливу ожеледицю.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Відтак, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

За інформацією фахів, 17-18 січня, в Луцьку та по області, на дорогах збережеться ожеледиця.

Рівень небезпечності – І, жовтий.

На Волині – «жовтий» рівень небезпеки через ожеледицю

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Теги: Волинь, ожеледиця, небезпека, метеорологи
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