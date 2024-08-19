Велика Британія передасть Україні 15 систем ППО Gravehawk





Про це повідомляє Кіра Стармера до Києва 16 січня



"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.



Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.



"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.



Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.



Перед цим Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk, що розробляються за спільного фінансування Британії та Данії.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністрадо Києва 16 січня"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України."Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.Перед цим Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію