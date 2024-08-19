Велика Британія передасть Україні 15 систем ППО Gravehawk
16 січень, 23:19
Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk, що розробляються за спільного фінансування Британії та Данії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністра Кіра Стармера до Києва 16 січня
"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.
"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.
Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Перед цим Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністра Кіра Стармера до Києва 16 січня
"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.
"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.
Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Перед цим Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Велика Британія передасть Україні 15 систем ППО Gravehawk
16 січень, 23:19
Майже 1400 випускників ВНУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
16 січень, 22:38
Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО
16 січень, 21:46
У 2024 році держава не дала Волині ні копійки на обслуговування доріг: чи будуть кошти цьогоріч?
16 січень, 21:00