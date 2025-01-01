Громада Києва передала 500 дронів бійцям 72 бригади, - Кличко

Громада Києва передала 500 дронів бійцям 72 бригади, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців пів тисячі різних дронів, придбаних за кошти бюджету міста Києва.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Передав від громади Києва ще 500 БпЛА нашим захисникам на фронт. Цього разу до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців вирушили 400 денних і 100 нічних FPV-дронів, за якими зверталися військові», - повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що столиця продовжує підтримувати українських захисників. І з бюджету міста, і залучаючи небюджетну допомогу.

Раніше Віталій Кличко передавав 72 бригаді 100 FPV-дронів та систему РЕБ, придбані за позабюджетні кошти.

Як повідомлялося, у 2024 році столиця загалом виділила на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільша сума серед усіх регіонів.


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