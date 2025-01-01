У 2024 році держава не дала Волині ні копійки на обслуговування доріг: чи будуть кошти цьогоріч?





Про це під час брифінгу 16 січня запитали журналісти в Івана Рудницького – новопризначеного голови Волинської обласної державної адміністрації.



Ось що він прокоментував:



"Торік Волинь мала отримати 300 мільйонів гривень на ремонт доріг, але не отримала. Це зрозуміло – бойові дії, йде війна, сили оборони потребують підтримки.



Коли мене призначили на посаду, у нас була заборгованість перед підрядними організаціями за обслуговування доріг на близько 50 мільйонів гривень. Тому що дороги все одно треба було обслуговувати. Станом на грудень я близько 60 % цих боргів закрив. Це відбулося за рахунок перевиконання обласного бюджету, а також залучення громад.



Я спілкувався з громадами і вони у своїх місцевих бюджетах передбачили співфінансування на ремонт доріг. Таку ж частину коштів я буду передбачати і з обласного бюджету.



Паралельно Служба автомобільних доріг, за моїм сприянням, звернулася до відповідного міністерства, аби на цей рік вони передбачили для нас 200 мільйонів гривень. Ми цю позицію будемо і далі захищати. Сподіваємося, що нас почують в центральних органах державної влади і підтримають. Оскільки ми минулий рік не отримували жодних коштів".







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