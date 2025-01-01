У Луцьку поховали Героя Андрія Лащука
Сьогодні, 20:35
Сьогодні, 16 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем - Лащуком Андрієм Анатолійовичем, який загинув 12 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Провести бійця в останню дорогу прийшли Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Провести бійця в останню дорогу прийшли Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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