Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня





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Прогноз погоди на 17 січня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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