Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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