Україна підписала з Великою Британією угоду на 100 років. Лондон передасть систему ППО





Угоду підписали за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає



Цей документ поглибить двосторонні відносини в оборонній сфері та передбачає подальшу військову допомогу Києву.



Стармер заявив, що у 2025 році Велика Британія поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони, яку профінансувала Данія. За його словами, ця система буде «розвинена відповідно до потреб України», цитує його Guardian.



Він також сказав, що його країна продовжить навчання українських військових. За три роки повномасштабної війни понад 50 тисяч військовослужбовців з України вже пройшли підготовку у Великій Британії.



Британський уряд розкрив деталі угоди з Україною на своєму сайті. Так, документ посилить військову співпрацю у сфері для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів. Для цього створять «нову структуру».



Крім того, угода допоможе об’єднати експертів України та Великої Британії для розвитку науково-технічного партнерства в охороні здоров'я і боротьбі з хворобами, агротехнології, космосі й безпілотниках, а також «побудові дружби на все життя через навчальні проєкти».



Також у Великій Британії запустять нову схему верифікації зерна для відстеження зерна, яке вкрала росія з окупованих українських територій.



Згодом Офіс українського президента опублікував текст угоди, статті якої передбачають таке:



- зміцнення обороноздатності;



- зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО;



- побудова партнерства у сфері морської безпеки;



- посилення економічного та торговельного співробітництва;



- посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії;



- посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності;



- протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням;



- зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій;



- використання потенціалу соціокультурних зв'язків;



- співробітництво з питань міграції.



Зустріч Зеленського зі Стармером



Сьогодні, 16 січня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду.



ЗМІ писали, що дві країни підпишуть угоду про «100-річне партнерство», яка охоплюватиме такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля.



Крім того, Стармер обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Велика Британія підписали 100-річну угоду, що стосується військового співробітництва, партнерства в енергетичному секторі та інших сферах.Угоду підписали за результатами зустрічі президента Українита прем’єр-міністра Великої Британії, передає Громадське Цей документ поглибить двосторонні відносини в оборонній сфері та передбачає подальшу військову допомогу Києву.Стармер заявив, що у 2025 році Велика Британія поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони, яку профінансувала Данія. За його словами, ця система буде «розвинена відповідно до потреб України», цитує його Guardian.Він також сказав, що його країна продовжить навчання українських військових. За три роки повномасштабної війни понад 50 тисяч військовослужбовців з України вже пройшли підготовку у Великій Британії.Британський уряд розкрив деталі угоди з Україною на своєму сайті. Так, документ посилить військову співпрацю у сфері для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів. Для цього створять «нову структуру».Крім того, угода допоможе об’єднати експертів України та Великої Британії для розвитку науково-технічного партнерства в охороні здоров'я і боротьбі з хворобами, агротехнології, космосі й безпілотниках, а також «побудові дружби на все життя через навчальні проєкти».Також у Великій Британії запустять нову схему верифікації зерна для відстеження зерна, яке вкрала росія з окупованих українських територій.Згодом Офіс українського президента опублікував текст угоди, статті якої передбачають таке:- зміцнення обороноздатності;- зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО;- побудова партнерства у сфері морської безпеки;- посилення економічного та торговельного співробітництва;- посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії;- посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності;- протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням;- зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій;- використання потенціалу соціокультурних зв'язків;- співробітництво з питань міграції.Сьогодні, 16 січня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду.ЗМІ писали, що дві країни підпишуть угоду про «100-річне партнерство», яка охоплюватиме такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля.Крім того, Стармер обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.

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