Волинська ОВА припинила співпрацю з благодійними організаціями, які вивозили чоловіків за кордон, – Рудницький

Волинська обласна військова адміністрація припинила співпрацю з благодійними організаціями, представники яких виїхали за кордон через систему «Шлях» і не повернулися назад в Україну.Про це під час брифінгу із журналістами, що відбувся у четвер, 16 січня, розповів голова ОДАНагадаємо, що за часів попереднього керівництва ОДА були зафіксовані випадки, коли благодійні фонди сприяли внесенню військовозобов’язаних чоловіків до системи «Шлях». Це дозволяло останнім безперешкодно виїжджати за кордон та не повертатися. До таких схем були причетні посадовці Волинської ОВА, зокрема заступники ексголови ОДА Юрія Погуляйка. Проти них зараз відкриті кримінальні справи та ведеться слідство.Під час брифінгу одне з видань поцікавилося в очільника області, чи проводив він якісь службові перевірки з цього приводу. На це Рудницький зазначив:"Я як чиновник не можу призначати службове розслідування без відповідного доручення чи листа від правоохоронних органів. Але якщо їм необхідне буде проведення додаткових заходів та мені дуже адресоване відповідне доручення, я проведу відповідне службове розслідування:.Водночас Іван Рудницький повідомив, що знайшов спосіб, як припинити незаконне вивезення благодійними організаціями чоловіків мобілізаційного віку за кордон."Є благодійні організації, які взаємодіяли з Волинською ОДА. Але чомусь так сталося, що в них не всі люди, яки виїжджали за кордон, повернулися назад. Ми з цими БО поспілкувалися і сказали, щоб за два тижні повернули всіх людей. З тими, хто не повернув – ми припинили співпрацю. З нами ж залишилися ті БО, які по інформації прикордонників та правоохоронців повернули своїх представників назад в Україну. І я з ними дуже гарно взаємодію, вони їздять за кордон і дійсно везуть і автомобілі, і дрони. Все, що зараз потрібно для підтримки сил оборони", – зазначив посадовець.Він додав, що створив комісію, в яку входить СБУ, поліція, прикордонники, ТЦК та Волинської ОВА."Будь-яке зауваження до тої чи іншої особи – і вона не потрапляє в наказ, їй не видається система "Шлях". Я не буду платформою, для того, щоб мужчини виїжджали за кордон та не поверталися”, - зазначив Рудницький.