На Донеччині поліг Герой з Волині Андрій Симчук

На Донеччині поліг Герой з Волині Андрій Симчук
На війні загинув Герой з Волині Андрій Симчук.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"Сьогодні ми дізналися про страшну звістку — наш Герой, солдат Симчук Андрій Вікторович, 1992 року народження, віддав своє життя, перебуваючи на службі в складі Збройних Сил України.

Життя військовослужбовця обірвалося 12 січня 2025 року під час переміщення особового складу до тимчасового пункту розташування батареї в с. Горіхове Покровського району Донецької області.

Андрій був не лише хоробрим воїном, а й сином, другом, людиною, яка захищала нашу свободу. Ця втрата є великим горем для його родини, побратимів і для всіх, хто його знав.

Щирі співчуття родині, нехай Господь дарує йому вічний спокій, а вам — сили пережити цей важкий час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.

З метою вшанування пам’яті загиблого Андрія Симчука у Вишнівській територіальній громаді 16-18 січня 2025 року оголошено Днями жалоби.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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