На Донеччині поліг Герой з Волині Андрій Симчук

Андрій Симчук.



Про це



"Сьогодні ми дізналися про страшну звістку — наш Герой, солдат Симчук Андрій Вікторович, 1992 року народження, віддав своє життя, перебуваючи на службі в складі Збройних Сил України.



Життя військовослужбовця обірвалося 12 січня 2025 року під час переміщення особового складу до тимчасового пункту розташування батареї в с. Горіхове Покровського району Донецької області.



Андрій був не лише хоробрим воїном, а й сином, другом, людиною, яка захищала нашу свободу. Ця втрата є великим горем для його родини, побратимів і для всіх, хто його знав.



Щирі співчуття родині, нехай Господь дарує йому вічний спокій, а вам — сили пережити цей важкий час", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.



З метою вшанування пам’яті загиблого Андрія Симчука у Вишнівській територіальній громаді 16-18 січня 2025 року оголошено Днями жалоби.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Вишнівській громаді."Сьогодні ми дізналися про страшну звістку — наш Герой, солдат Симчук Андрій Вікторович, 1992 року народження, віддав своє життя, перебуваючи на службі в складі Збройних Сил України.Життя військовослужбовця обірвалося 12 січня 2025 року під час переміщення особового складу до тимчасового пункту розташування батареї в с. Горіхове Покровського району Донецької області.Андрій був не лише хоробрим воїном, а й сином, другом, людиною, яка захищала нашу свободу. Ця втрата є великим горем для його родини, побратимів і для всіх, хто його знав.Щирі співчуття родині, нехай Господь дарує йому вічний спокій, а вам — сили пережити цей важкий час", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.З метою вшанування пам’яті загиблого Андрія Симчука у Вишнівській територіальній громаді 16-18 січня 2025 року оголошено Днями жалоби.

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