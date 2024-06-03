Взяли під варту волинянина, який погрожував поліцейським вбивством

Взяли під варту волинянина, який погрожував поліцейським вбивством
Погрожував поліцейським вбивством – волинянина взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у погрозі вбивством щодо працівників правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України).

Раніше судимого чоловіка правоохоронці викрили 8 січня 2025 року поблизу лісосмуги в одному з сіл Луцького району під час відпрацювання оперативної інформації про розкладання там закладок із психотропами.

Зловмисник почав погрожувати правоохоронцям зброєю – і згодом у її у нього вилучили.

Окрім того з'ясувалося, що на розгляді суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення чоловіком закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, а також порушення ним недоторканості житла (ч.2ст.15,ч.2ст.194, ч. 1 ст. 162 КК України) – і новий злочин він зміг вчинити, адже вніс заставу.

Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: поліцейські, погроза, волинянин
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