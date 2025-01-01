Чи буде новий голова Волинської ОВА міняти очільників управлінь та департаментів?

Чи буде новий голова Волинської ОВА міняти очільників управлінь та департаментів?
Нещодавно у Волинській обласній державній адміністрації призначили нового голову – колишнього очільника СБУ Волині Івана Рудницького.

З його приходом в ОДА відбулися деякі кадрові зміни. Зокрема, з’явилися нові заступники - Роман Романюк та Олег Стельмащук.

У четвер, 16 січня, Іван Рудницький провів брифінг із журналістами.

Одне з видань поцікавилося в очільника області, чи планує він змінювати чинних начальників управлінь та департаментів Волинської ОДА. На це Рудницький відповів:

"Коли я був призначений на посаду два місяці тому, чотири управління в нас було без керівників. Крім того, ми створили ще одне управління – ветеранської політики. То як я ще когось маю звільняти? Я спілкуюся з працівниками, питаю: "Хто хоче піти на посаду й очолити наші управління?" За два місяці не було жодної заявки! То як я можу ще когось звільняти й порушити всю роботу адміністрації, створювати дисбаланс?!".

Попри це Іван Рудницький не відкидає, що кадрова ротація буде, і вона триватиме упродовж всього періоду його роботи на посаді голови ОДА.

"Це нормальний процес. Адже хтось справляється ефективно і заслуговує підвищення, а хтось не справляється і йде", – зазначає посадовець.

Чи буде новий голова Волинської ОВА міняти очільників управлінь та департаментів?
Чи буде новий голова Волинської ОВА міняти очільників управлінь та департаментів?
Чи буде новий голова Волинської ОВА міняти очільників управлінь та департаментів?

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