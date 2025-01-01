Чи буде новий голова Волинської ОВА міняти очільників управлінь та департаментів?
Сьогодні, 16:36
Нещодавно у Волинській обласній державній адміністрації призначили нового голову – колишнього очільника СБУ Волині Івана Рудницького.
З його приходом в ОДА відбулися деякі кадрові зміни. Зокрема, з’явилися нові заступники - Роман Романюк та Олег Стельмащук.
У четвер, 16 січня, Іван Рудницький провів брифінг із журналістами.
Одне з видань поцікавилося в очільника області, чи планує він змінювати чинних начальників управлінь та департаментів Волинської ОДА. На це Рудницький відповів:
"Коли я був призначений на посаду два місяці тому, чотири управління в нас було без керівників. Крім того, ми створили ще одне управління – ветеранської політики. То як я ще когось маю звільняти? Я спілкуюся з працівниками, питаю: "Хто хоче піти на посаду й очолити наші управління?" За два місяці не було жодної заявки! То як я можу ще когось звільняти й порушити всю роботу адміністрації, створювати дисбаланс?!".
Попри це Іван Рудницький не відкидає, що кадрова ротація буде, і вона триватиме упродовж всього періоду його роботи на посаді голови ОДА.
"Це нормальний процес. Адже хтось справляється ефективно і заслуговує підвищення, а хтось не справляється і йде", – зазначає посадовець.
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З його приходом в ОДА відбулися деякі кадрові зміни. Зокрема, з’явилися нові заступники - Роман Романюк та Олег Стельмащук.
У четвер, 16 січня, Іван Рудницький провів брифінг із журналістами.
Одне з видань поцікавилося в очільника області, чи планує він змінювати чинних начальників управлінь та департаментів Волинської ОДА. На це Рудницький відповів:
"Коли я був призначений на посаду два місяці тому, чотири управління в нас було без керівників. Крім того, ми створили ще одне управління – ветеранської політики. То як я ще когось маю звільняти? Я спілкуюся з працівниками, питаю: "Хто хоче піти на посаду й очолити наші управління?" За два місяці не було жодної заявки! То як я можу ще когось звільняти й порушити всю роботу адміністрації, створювати дисбаланс?!".
Попри це Іван Рудницький не відкидає, що кадрова ротація буде, і вона триватиме упродовж всього періоду його роботи на посаді голови ОДА.
"Це нормальний процес. Адже хтось справляється ефективно і заслуговує підвищення, а хтось не справляється і йде", – зазначає посадовець.
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