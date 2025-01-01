Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Бубела





Про це



"Воїн народився в селі Кримне сусідньої громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.



11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, боронив нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.



Загинув 15 січня 2025 року біля селища Удачне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.



В захисника залишилися дружина, донька, батьки.



Висловлюємо співчуття рідним і близьким Героя з приводу непоправної втрати.



Низько схиляємо голови перед пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими загарбниками загинув житель села Прип’ять Бубела Сергій Петрович, 1.01.1988 року народження.Про це повідомили у Шацькій громаді."Воїн народився в селі Кримне сусідньої громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, боронив нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.Загинув 15 січня 2025 року біля селища Удачне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.В захисника залишилися дружина, донька, батьки.Висловлюємо співчуття рідним і близьким Героя з приводу непоправної втрати.Низько схиляємо голови перед пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію