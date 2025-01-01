Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Бубела
Сьогодні, 15:50
На війні з російськими загарбниками загинув житель села Прип’ять Бубела Сергій Петрович, 1.01.1988 року народження.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Воїн народився в селі Кримне сусідньої громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.
11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, боронив нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.
Загинув 15 січня 2025 року біля селища Удачне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
В захисника залишилися дружина, донька, батьки.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким Героя з приводу непоправної втрати.
Низько схиляємо голови перед пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Воїн народився в селі Кримне сусідньої громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.
11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, боронив нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.
Загинув 15 січня 2025 року біля селища Удачне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
В захисника залишилися дружина, донька, батьки.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким Героя з приводу непоправної втрати.
Низько схиляємо голови перед пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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