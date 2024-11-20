Судитимуть волинянина, який незаконно придбав автомат Калашникова та набої

Незаконно придбав автомат Калашникова та набої – волинянин постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем села Мукошин придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).За даними слідства, раніше судимий чоловік, перебуваючи на іспитовому строці, незаконно придбав автомат Калашникова та возив його у власному авто.Увечері 10 листопада 2024 року у селі Ветли Камінь-Каширського району поліцейські викрили ці незаконні дії, бо, помітивши службовий автомобіль поліції, волиняни узяв автомат та утік, а зброю залишив неподалік.Під час обшуку його оселі правоохоронці виявили також набої, які чоловік придбав та зберігав незаконно.Обвинувачений невдовзі постане перед судом.згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та бойових припасів без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.