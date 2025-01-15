Біля Торецька загинув Герой з Луцька Андрій Черняк
Сьогодні, 14:47
На війні загинув Герой з Луцька Андрій Черняк.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Черняк Андрій Олегович, 09.04.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира взводу електронної підтримки батальйону безпілотних систем.
Старший лейтенант Черняк Андрій Олегович загинув 15.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Черняк Андрій Олегович, 09.04.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира взводу електронної підтримки батальйону безпілотних систем.
Старший лейтенант Черняк Андрій Олегович загинув 15.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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