Біля Торецька загинув Герой з Луцька Андрій Черняк

Андрій Черняк.



Про це



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Черняк Андрій Олегович, 09.04.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира взводу електронної підтримки батальйону безпілотних систем.



Старший лейтенант Черняк Андрій Олегович загинув 15.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук."На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Черняк Андрій Олегович, 09.04.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира взводу електронної підтримки батальйону безпілотних систем.Старший лейтенант Черняк Андрій Олегович загинув 15.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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