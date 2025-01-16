Є шанс закінчити війну цього року, Трамп може натиснути на росію, - Зеленський





Про це йдеться в інтерв'ю президента Володимира Зеленського польським ЗМІ, пише



У відповідь на запитання польських журналістів, чи є шанси завершити війну у 2025 році, Зеленський заявив ствердно: "Так, є".



"Трамп дуже хоче закінчити війну… Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай…



Трамп може змусити (Росію припинити війну - УП). Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити путіна до дипломатії, щоб завершити цю війну", - йдеться в повідомленні.



Президент підкреслив, що Трамп повинен запропонувати Україні конкретні гарантії безпеки, які будуть корисними не лише для Європи, а й стануть сигналом для Росії, що українці зможуть захистити себе та інші країни, якщо "Путін знову піде".



Також він наголосив, що наразі Україна має такого потужного партнера, як США, а також Європейський Союз, який значно наростив виробництво власної зброї.



Зеленський зазначив, що ЄС має ще більше збільшувати виробництво озброєнь "для себе", щоб росіяни розуміли, що Європа володіє засобами захисту, і таким чином можна буде "бити по руках путіну".



15 січня Володимир Зеленський прибув до Варшави, де провів зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском.



Пізніше того ж дня український президент зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У цьому році є шанс закінчити війну Росії проти України за допомогою американської та європейської підтримки.Про це йдеться в інтерв'ю президентапольським ЗМІ, пише Українська правда У відповідь на запитання польських журналістів, чи є шанси завершити війну у 2025 році, Зеленський заявив ствердно: "Так, є"."Трамп дуже хоче закінчити війну… Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай…Трамп може змусити (Росію припинити війну - УП). Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити путіна до дипломатії, щоб завершити цю війну", - йдеться в повідомленні.Президент підкреслив, що Трамп повинен запропонувати Україні конкретні гарантії безпеки, які будуть корисними не лише для Європи, а й стануть сигналом для Росії, що українці зможуть захистити себе та інші країни, якщо "Путін знову піде".Також він наголосив, що наразі Україна має такого потужного партнера, як США, а також Європейський Союз, який значно наростив виробництво власної зброї.Зеленський зазначив, що ЄС має ще більше збільшувати виробництво озброєнь "для себе", щоб росіяни розуміли, що Європа володіє засобами захисту, і таким чином можна буде "бити по руках путіну".15 січня Володимир Зеленський прибув до Варшави, де провів зустріч із прем'єром ПольщіПізніше того ж дня український президент зустрівся зі своїм польським колегою

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