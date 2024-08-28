На Волині у двох чоловіків виявили арсенал боєприпасів

Поліцейські вилучили у жителів Ратнівщини арсенал боєприпасів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора працівники сектору кримінальної поліції під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання 48-річного волинянина виявили предмет, зовні схожий на гранату Ф-1, а також запал до неї.Цього ж дня, поліцейські провели аналогічний невідкладний обшук за місцем проживання його 49-річного односельця, в результаті якого виявили та вилучили дві гранати Ф-1, дві гранати РГД-5, гранату РГ-42, 500 патронів калібру 5,45мм., та три димові шашки.Під час вилучення небезпечних предметів на місці події працювали вибухотехніки. Усі вилучені боєприпаси направлені на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За обома фактами незаконного зберігання бойових припасів та вибухонебезпечних предметів слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.