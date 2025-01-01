СБУ затримала російських агентів, які підірвали колію під час руху військового ешелону на Рівненщині

СБУ затримала російських агентів, які підірвали колію під час руху військового ешелону на Рівненщині
Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв.

Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено.

Одночасно українська спецслужба «по гарячих слідах» затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину.

Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку «швидкого заробітку».

За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону.

Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону.

Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій.

Під час обшуку у затриманих вилучено елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожим агентам про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
СБУ затримала російських агентів, які підірвали колію під час руху військового ешелону на Рівненщині

Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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