У Хмельницькому знайшли новонароджену дитину на смітнику





Про це повідомила поліція Хмельницької області, пише



Дитину помітили ввечері 15 січня на вул. Тернопільській, небайдужі перехожі повідомили про це поліції.



Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Вона загорнула дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла її на вулицю.



Дитина була в задовільному стані, розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції в області Інна Глега в коментарі «Суспільному».



«Швидка» забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю теж шпиталізували.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькому перехожі знайшли живу новонароджену дитину поряд зі сміттєвими баками.Про це повідомила поліція Хмельницької області, пише Громадське Дитину помітили ввечері 15 січня на вул. Тернопільській, небайдужі перехожі повідомили про це поліції.Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Вона загорнула дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла її на вулицю.Дитина була в задовільному стані, розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції в областів коментарі «Суспільному».«Швидка» забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю теж шпиталізували.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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