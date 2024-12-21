На Волині засудили матір трьох дітей, яка була адміністратором групи у соцмережі та перешкоджала мобілізації





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Жінка була "суперадмінстраторкою" груп у соцмережі Viber, в яких повідомляла про переміщення працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



Ковельський міськрайонний суд визнав жінку винною за статтею 114-1 Кримінального кодексу України та присудив їй 5 років позбавлення волі, але звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном на 12 місяців, йдеться у вироку.



За даними слідства, обвинувачена з травня по жовтень 2024 була "суперадміністраторкою" шести тематичних груп у соцмережі Viber, де збирала та повідомляла підписникам інформацію про час та місце роботи працівників ТЦК та СП у Волинській та Рівненській областях.



Кількість підписників у групах, які адмініструвала жінка була від 200 до 13000. На суді жінка визнала себе винною у вчинені цього кримінального злочину та підписала угоду з прокурором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительку Ковеля та матір трьох неповнолітніх дітей засудили за перешкоджання мобілізації.Про це пише Суспільне Жінка була "суперадмінстраторкою" груп у соцмережі Viber, в яких повідомляла про переміщення працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Ковельський міськрайонний суд визнав жінку винною за статтею 114-1 Кримінального кодексу України та присудив їй 5 років позбавлення волі, але звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном на 12 місяців, йдеться у вироку.За даними слідства, обвинувачена з травня по жовтень 2024 була "суперадміністраторкою" шести тематичних груп у соцмережі Viber, де збирала та повідомляла підписникам інформацію про час та місце роботи працівників ТЦК та СП у Волинській та Рівненській областях.Кількість підписників у групах, які адмініструвала жінка була від 200 до 13000. На суді жінка визнала себе винною у вчинені цього кримінального злочину та підписала угоду з прокурором.

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