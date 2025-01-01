Захисника з Волині нагородили «Золотим хрестом»

Захисника з Волині нагородили «Золотим хрестом»
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив "Золотим хрестом" бійця із села Велицьк Ковельського району Леоніда Бедруня.

Суспільному 52-річний солдат телефоном розповів, служить у війську з травня 2022 року. Торік отримав поранення.

Сергій Бедрунь — житель села Велицьк. Зі слів чоловіка, до повномасштабного вторгнення він малював картини та писав вірші, служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

"У травні 2024 року біля населеного пункту Урожайне Донецької області, коли виходив з оточення, отримав поранення. Попри це пішов витягати з поля бою іншого бійця, який теж був 300. За це, мабуть, і отримав нагороду від Головнокомандувача", — каже Леонід Бедрунь.
Солдат додав, що після того поранення отримав контузію та почав погано бачити, тому зараз служить на Волині. "Золотий хрест" від Сирського, який отримав 15 січня, став приємною несподіванкою, каже захисник.
Захисника з Волині нагородили «Золотим хрестом»

Довідково: "Золотий хрест" – це почесна військова нагорода Збройних сил України. Його присуджують за виняткову мужність і героїзм під час бойових дій. Ця відзнака символізує високе визнання командування за досягнення та самопожертву в умовах війни.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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