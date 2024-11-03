Зусилля РФ де-факто анексувати Білорусь є стратегічними ризиками для США, НАТО і України, - ISW





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"Зусилля Москви з де-факто анексії Білорусі в рамках союзної держави хоча і не завершені, але вже досягли значних успіхів, що вимагає від НАТО переоцінки наслідків посилення російського контролю над Білоруссю, а також можливостей і ресурсів, які Росія може використати проти США, НАТО і України в результаті цього", - йдеться в повідомленні.



Аналітики зазначають, що Білорусь – це не просто союзник Росії, Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера, який допомагає Росії поширювати свою владу по всьому світу.



Вони додають, що Кремль використовуватиме свої нещодавні, але глибоко вкорінені здобутки в Білорусі, щоб компенсувати витрати від тривалої війни Росії проти України, прискорити відновлення Росії після війни в Україні та допомогти Росії підготуватися до майбутніх воєн швидше, ніж вона могла б зробити це самостійно.



"Політики повинні почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише поневоленою країною, але й фактично продовженням Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.



Експерти наголошують, що Росія намагається взяти під контроль усі напрямки управління сусідньою державою.



Щодо цього розглядаються три ключові напрямки російських зусиль: зусилля Кремля, спрямовані на військову, політичну та економічну інтеграцію Росії та Білорусі.



"Бажаний Кремлем набір заходів з інтеграції з Білоруссю є настільки широким і всеосяжним у багатьох аспектах, що визначити, що Москва не контролюватиме в Білорусі, якщо їй це вдасться, важче, ніж перерахувати, що Москва контролюватиме", - йдеться в повідомленні.



На думку аналітиків, хоч Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, але вже досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО і України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави.



"Росії не потрібно досягати додаткових інтеграційних успіхів у Білорусі, щоб загрожувати Заходу. Існуючий набір військових, політичних та економічних інтеграційних здобутків Росії в Білорусі з 2020 року вже становить загрозу для Заходу, яку політики повинні враховувати", - йдеться в повідомленні.



Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.



Територію Білорусі путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.



Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.



Глава Кремля володимир путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.



Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.



У грудні Лукашенко заявив, що розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що спроби Росії де-факто анексувати Білорусь створюють стратегічні ризики для США, НАТО і України.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW."Зусилля Москви з де-факто анексії Білорусі в рамках союзної держави хоча і не завершені, але вже досягли значних успіхів, що вимагає від НАТО переоцінки наслідків посилення російського контролю над Білоруссю, а також можливостей і ресурсів, які Росія може використати проти США, НАТО і України в результаті цього", - йдеться в повідомленні.Аналітики зазначають, що Білорусь – це не просто союзник Росії, Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера, який допомагає Росії поширювати свою владу по всьому світу.Вони додають, що Кремль використовуватиме свої нещодавні, але глибоко вкорінені здобутки в Білорусі, щоб компенсувати витрати від тривалої війни Росії проти України, прискорити відновлення Росії після війни в Україні та допомогти Росії підготуватися до майбутніх воєн швидше, ніж вона могла б зробити це самостійно."Політики повинні почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише поневоленою країною, але й фактично продовженням Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.Експерти наголошують, що Росія намагається взяти під контроль усі напрямки управління сусідньою державою.Щодо цього розглядаються три ключові напрямки російських зусиль: зусилля Кремля, спрямовані на військову, політичну та економічну інтеграцію Росії та Білорусі."Бажаний Кремлем набір заходів з інтеграції з Білоруссю є настільки широким і всеосяжним у багатьох аспектах, що визначити, що Москва не контролюватиме в Білорусі, якщо їй це вдасться, важче, ніж перерахувати, що Москва контролюватиме", - йдеться в повідомленні.На думку аналітиків, хоч Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, але вже досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО і України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави."Росії не потрібно досягати додаткових інтеграційних успіхів у Білорусі, щоб загрожувати Заходу. Існуючий набір військових, політичних та економічних інтеграційних здобутків Росії в Білорусі з 2020 року вже становить загрозу для Заходу, яку політики повинні враховувати", - йдеться в повідомленні.Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.Територію Білорусі путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.Глава Кремля володимир путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.У грудні Лукашенко заявив, що розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.

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