Пологовий будинок Луцька приєднають до міської лікарні





Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає



«Доручити управлінню охорони здоров’я міської ради: підготувати проєкт рішення про реорганізацію Комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та винести на розгляд сесії Луцької міської ради», - йдеться у проєкті рішення.



Приєднання пологового до медоб'єднання необхідне для:



збереження статусу «кластерності» КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» – єдиного закладу в Луцькій міський територіальній громаді;

збереження кадрового потенціалу КП «Луцький клінічний пологовий будинок».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький пологовий будинок реорганізують, приєднавши до міської лікарні.Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає "Конкурент" «Доручити управлінню охорони здоров’я міської ради: підготувати проєкт рішення про реорганізацію Комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та винести на розгляд сесії Луцької міської ради», - йдеться у проєкті рішення.Приєднання пологового до медоб'єднання необхідне для:збереження статусу «кластерності» КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» – єдиного закладу в Луцькій міський територіальній громаді;збереження кадрового потенціалу КП «Луцький клінічний пологовий будинок».

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