Пологовий будинок Луцька приєднають до міської лікарні

Пологовий будинок Луцька приєднають до міської лікарні
Луцький пологовий будинок реорганізують, приєднавши до міської лікарні.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає "Конкурент".

«Доручити управлінню охорони здоров’я міської ради: підготувати проєкт рішення про реорганізацію Комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та винести на розгляд сесії Луцької міської ради», - йдеться у проєкті рішення.

Приєднання пологового до медоб'єднання необхідне для:

збереження статусу «кластерності» КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» – єдиного закладу в Луцькій міський територіальній громаді;
збереження кадрового потенціалу КП «Луцький клінічний пологовий будинок».

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Теги: пологовий, Луцьк, реорганізація
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