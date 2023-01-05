Пологовий будинок Луцька приєднають до міської лікарні
Сьогодні, 07:15
Луцький пологовий будинок реорганізують, приєднавши до міської лікарні.
Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає "Конкурент".
«Доручити управлінню охорони здоров’я міської ради: підготувати проєкт рішення про реорганізацію Комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та винести на розгляд сесії Луцької міської ради», - йдеться у проєкті рішення.
Приєднання пологового до медоб'єднання необхідне для:
збереження статусу «кластерності» КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» – єдиного закладу в Луцькій міський територіальній громаді;
збереження кадрового потенціалу КП «Луцький клінічний пологовий будинок».
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Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає "Конкурент".
«Доручити управлінню охорони здоров’я міської ради: підготувати проєкт рішення про реорганізацію Комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та винести на розгляд сесії Луцької міської ради», - йдеться у проєкті рішення.
Приєднання пологового до медоб'єднання необхідне для:
збереження статусу «кластерності» КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» – єдиного закладу в Луцькій міський територіальній громаді;
збереження кадрового потенціалу КП «Луцький клінічний пологовий будинок».
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