Що Путін на переговорах із Трампом вимагатиме від України – деталі від Bloomberg





Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає



Зазначається, що Путін стає дедалі більш впевненим у своїй перевазі на полі бою в Україні. Тому він має намір досягти своєї мети, щоб Київ ніколи не вступав до НАТО і щоб на його військовий потенціал були накладені обмеження.



"Кремль дотримується позиції, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачання зброї Україні в межах двосторонніх угод про безпеку, ця зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій", – повідомило джерело видання, обізнане про підготовку Москви до можливих переговорів.



Bloomberg зауважує, що такі жорсткі вимоги точно не сподобаються Україні. Позиція Путіна також йде врозріз із заявленим Трампом бажанням якнайшвидше припинити війну і може бути спрямована на те, щоб дати Москві свободу дій на переговорах. Водночас російські досягнення на сході України відбуваються повільно і мають високу ціну.



Також співрозмовник Bloomberg стверджує, що Україна та Росія проводять обмежені переговори в Катарі щодо правил захисту ядерних об'єктів від нападу.



Натомість українські чиновники на умовах анонімності стверджують, що єдині переговори між Києвом та Москвою наразі обмежуються обміном полоненими та поверненням дітей.



Також РФ вимагатиме на переговорах збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% території України, яка перебуває під окупацією, зокрема Кримський півострів. Хоча Bloomberg стверджує, що нібито "Москва відкрита для обміну територіями".



У той час як майбутній лідер США та його головні помічники не виявили великого ентузіазму щодо зобов’язувальних гарантій безпеки для України, насамперед через членство в НАТО, дехто в таборі Трампа виступив за підтримку Києва, щоб мати можливість вести переговори з позиції сили.



Видання нагадує, що найбільше занепокоєння України полягає в тому, що припинення бойових дій дозволить Росії перегрупуватися та завдати ще одного удару. Саме тому Україні потрібна західна зброя та достатньо велика армія.



Путін раніше заявляв, що будь-яка мирна угода має базуватися на так званих Стамбульських угодах. Згідно з останнім проєктом документа від весни 2022 року, він забороняє іноземні війська в Україні, спільні навчання та членство Києва в будь-яких зовнішніх військових альянсах.



Минулого року американські ЗМІ повідомили подробиці з цих документів, в яких йшлося про те, що іноземна зброя, зокрема ракети, не повинна потрапляти на територію України. У публікаціях повідомлялося, що сторони, як і раніше, розходяться в думках щодо деяких питань, зокрема обмеження на чисельність ЗСУ.



Росія наполягала на обмеженні чисельності ЗСУ до 85 000 осіб та 342 танків, а також на обмеженні дальності польоту українських ракет до 40 кілометрів, натомість Україна хотіла мати армію у 250 000 осіб та 800 танків, а дальність польоту ракет — 280 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Диктатор Путін на майбутніх ймовірних переговорах з новим президентом США Дональдом Трампом вимагатиме від України різко розірвати військові зв’язки з НАТО та стати нейтральною державою з обмеженою армією.Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає ТСН Зазначається, що Путін стає дедалі більш впевненим у своїй перевазі на полі бою в Україні. Тому він має намір досягти своєї мети, щоб Київ ніколи не вступав до НАТО і щоб на його військовий потенціал були накладені обмеження."Кремль дотримується позиції, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачання зброї Україні в межах двосторонніх угод про безпеку, ця зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій", – повідомило джерело видання, обізнане про підготовку Москви до можливих переговорів.Bloomberg зауважує, що такі жорсткі вимоги точно не сподобаються Україні. Позиція Путіна також йде врозріз із заявленим Трампом бажанням якнайшвидше припинити війну і може бути спрямована на те, щоб дати Москві свободу дій на переговорах. Водночас російські досягнення на сході України відбуваються повільно і мають високу ціну.Також співрозмовник Bloomberg стверджує, що Україна та Росія проводять обмежені переговори в Катарі щодо правил захисту ядерних об'єктів від нападу.Натомість українські чиновники на умовах анонімності стверджують, що єдині переговори між Києвом та Москвою наразі обмежуються обміном полоненими та поверненням дітей.Також РФ вимагатиме на переговорах збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% території України, яка перебуває під окупацією, зокрема Кримський півострів. Хоча Bloomberg стверджує, що нібито "Москва відкрита для обміну територіями".У той час як майбутній лідер США та його головні помічники не виявили великого ентузіазму щодо зобов’язувальних гарантій безпеки для України, насамперед через членство в НАТО, дехто в таборі Трампа виступив за підтримку Києва, щоб мати можливість вести переговори з позиції сили.Видання нагадує, що найбільше занепокоєння України полягає в тому, що припинення бойових дій дозволить Росії перегрупуватися та завдати ще одного удару. Саме тому Україні потрібна західна зброя та достатньо велика армія.Путін раніше заявляв, що будь-яка мирна угода має базуватися на так званих Стамбульських угодах. Згідно з останнім проєктом документа від весни 2022 року, він забороняє іноземні війська в Україні, спільні навчання та членство Києва в будь-яких зовнішніх військових альянсах.Минулого року американські ЗМІ повідомили подробиці з цих документів, в яких йшлося про те, що іноземна зброя, зокрема ракети, не повинна потрапляти на територію України. У публікаціях повідомлялося, що сторони, як і раніше, розходяться в думках щодо деяких питань, зокрема обмеження на чисельність ЗСУ.Росія наполягала на обмеженні чисельності ЗСУ до 85 000 осіб та 342 танків, а також на обмеженні дальності польоту українських ракет до 40 кілометрів, натомість Україна хотіла мати армію у 250 000 осіб та 800 танків, а дальність польоту ракет — 280 кілометрів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію