Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У четвер, 16 січня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. Проте вже у п'ятницю, 17 січня, очікується незначне підвищення сонячної активності – до невеликих магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 18 січня, також будуть невеликі хвилювання.