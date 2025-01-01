Курс валют на 16 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 16 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 січня.

Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 1 копійку і становить 42,26 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 42,26 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,52 (+20 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (+7 коп.)


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Теги: Курс валют, Луцьк
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