Гетманцев подав законопроєкт про оподаткування всіх посилок з-за кордону

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політикиподав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну.Про це він написав у Телеграм, передає "Українська правда".Вони передбачають оподаткування ПДВ (20%) всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.За словами Гетманцева, проєкти змін до Митного та Податкового кодексів були розроблені відповідними бізнес-асоціаціями і їх підтримали Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація підприємств інформаційних технологій, Асоціація ритейлерів України, Торгово-промислова палата України.Для спрощення процесу імпорту пропонується впровадити механізм IOSS (як в Євросоюзі), де ПДВ може сплачувати безпосередньо постачальник або маркетплейс, і запровадити нову митну декларацію для товарів невеликої вартості (аналог європейської Н7).За словами Гетманцева, сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.