Вимагав «данину» з АЗС: на Волині судили колишнього посадовця екологічної інспекції

Вимагав «данину» з АЗС: на Волині судили колишнього посадовця екологічної інспекції
Колишньому завідувачу сектору Держекоінспекції Волині, якого у 2019 році затримали на хабарі, оголосили вирок — 5 років ув'язнення, трирічна заборона обіймати керівні посади та позбавлення рангу держслужбовця.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, передає "Суспільне".

У суді прокурори довели, що обвинувачений вимагав у підприємців "данину" у вигляді 3 тисяч доларі США за не створення штучних перешкод у діяльності автозаправних станцій. У разі незгоди "співпрацювати", обіцяв домогтися закриття АЗС.

Що відомо про затримання посадовця Держекоінспекції
Про затримання завідувача сектору Держекоінспекції області правоохоронці звітували в серпні 2019 року. Тоді у посадовця вилучили 3 тисячі доларів США і 50 тисяч гривень.

Затримання тоді відбулося в одному із закладів харчування у Луцьку. За даними слідства, гроші посадовець отримав від двох підприємців, які займалися реалізацією пального і не мали дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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Теги: суд, покарання
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