Приміські автобуси у Луцьку не зможуть зупинятися на усіх зупинках
Сьогодні, 22:43
У Луцьку затвердили перелік із 26 зупинок громадського транспорту, на яких зможуть зупинятися приміські чи міжміські автобуси. Зауважимо, що серед дозволених немає жодної у центрі міста, усі – на об'їзних дорогах.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому у середу, 15 січня, передає "Конкурент".
Нагадаємо: у грудні в обласному центрі затвердили схему організації дорожнього руху для приміських, міжміських та міжобласних маршрутів. Головне нововведення – транспорт буде зобов'язаний об'їжджати центральні вулиці. За порушення нової схеми руху передбачені штрафні санкції. Накладатиме їх патрульна поліція та «Укртрансбезпека», а суми немалі – 17 тисяч гривень.
Разом з тим вже у січні затвердили вичерпний перелік адрес, де такий транспорт може висаджувати пасажирів «законно». Зокрема, дозволили використовувати такі зупинки:
«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 7;
«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 26;
«Омелянівська» – вул. Володимирська, 94;
«Садівниче товариство «Нива» – вул. Володимирська, навпроти будинку «99»;
«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 76;
«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 109;
«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 40;
«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 79;
«Новий ринок» – вул. Європейська, біля ринку;
«Новий ринок» – вул. Європейська, напроти ринку;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, 12;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, навпроти будинку «12»;
«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 9;
«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 15;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;
«Вулиця Шевченка» – вул. Ковельська, 47;
«Електротермометрія» – вул. Ковельська, 48;
«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 146-А;
«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 157;
«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 29;
«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 52;
«Вулиця Шевченка» – вул. Набережна, біля будинку на вул. Франка, 3;
«Вулиця Набережна» – вул. Набережна, напроти будинку «10»;
«Вулиця Електроапаратна» – вул. Рівненська, 85;
«Волинський інститут економіки та менеджменту» – вул. Рівненська, напроти будинку «107».
Ці ж адреси погодили й волинські патрульні, які будуть надалі керуватимуться ним, коли перевізники погоджуватимуть у правоохоронців свої маршрути.
Зауважимо, що місто вже не один рік намагається боротися із приміськими автобусами, які курсують центральними вулицями й проспектами. Так, посадовці нарікали на постійні затори у місті, низькі екологічні стандарти транспорту та демпінг цін такими перевізниками (мовляв, міському транспорту важко з ними конкурувати, адже перші за проїзд беруть набагато менші суми).
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому у середу, 15 січня, передає "Конкурент".
Нагадаємо: у грудні в обласному центрі затвердили схему організації дорожнього руху для приміських, міжміських та міжобласних маршрутів. Головне нововведення – транспорт буде зобов'язаний об'їжджати центральні вулиці. За порушення нової схеми руху передбачені штрафні санкції. Накладатиме їх патрульна поліція та «Укртрансбезпека», а суми немалі – 17 тисяч гривень.
Разом з тим вже у січні затвердили вичерпний перелік адрес, де такий транспорт може висаджувати пасажирів «законно». Зокрема, дозволили використовувати такі зупинки:
«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 7;
«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 26;
«Омелянівська» – вул. Володимирська, 94;
«Садівниче товариство «Нива» – вул. Володимирська, навпроти будинку «99»;
«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 76;
«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 109;
«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 40;
«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 79;
«Новий ринок» – вул. Європейська, біля ринку;
«Новий ринок» – вул. Європейська, напроти ринку;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, 12;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, навпроти будинку «12»;
«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 9;
«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 15;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;
«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;
«Вулиця Шевченка» – вул. Ковельська, 47;
«Електротермометрія» – вул. Ковельська, 48;
«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 146-А;
«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 157;
«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 29;
«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 52;
«Вулиця Шевченка» – вул. Набережна, біля будинку на вул. Франка, 3;
«Вулиця Набережна» – вул. Набережна, напроти будинку «10»;
«Вулиця Електроапаратна» – вул. Рівненська, 85;
«Волинський інститут економіки та менеджменту» – вул. Рівненська, напроти будинку «107».
Ці ж адреси погодили й волинські патрульні, які будуть надалі керуватимуться ним, коли перевізники погоджуватимуть у правоохоронців свої маршрути.
Зауважимо, що місто вже не один рік намагається боротися із приміськими автобусами, які курсують центральними вулицями й проспектами. Так, посадовці нарікали на постійні затори у місті, низькі екологічні стандарти транспорту та демпінг цін такими перевізниками (мовляв, міському транспорту важко з ними конкурувати, адже перші за проїзд беруть набагато менші суми).
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