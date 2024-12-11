Приміські автобуси у Луцьку не зможуть зупинятися на усіх зупинках





Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому у середу, 15 січня, передає



Нагадаємо: у грудні в обласному центрі затвердили схему організації дорожнього руху для приміських, міжміських та міжобласних маршрутів. Головне нововведення – транспорт буде зобов'язаний об'їжджати центральні вулиці. За порушення нової схеми руху передбачені штрафні санкції. Накладатиме їх патрульна поліція та «Укртрансбезпека», а суми немалі – 17 тисяч гривень.



Разом з тим вже у січні затвердили вичерпний перелік адрес, де такий транспорт може висаджувати пасажирів «законно». Зокрема, дозволили використовувати такі зупинки:



«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 7;

«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 26;

«Омелянівська» – вул. Володимирська, 94;

«Садівниче товариство «Нива» – вул. Володимирська, навпроти будинку «99»;

«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 76;

«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 109;

«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 40;

«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 79;

«Новий ринок» – вул. Європейська, біля ринку;

«Новий ринок» – вул. Європейська, напроти ринку;

«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, 12;

«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, навпроти будинку «12»;

«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 9;

«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 15;

«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;

«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;

«Вулиця Шевченка» – вул. Ковельська, 47;

«Електротермометрія» – вул. Ковельська, 48;

«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 146-А;

«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 157;

«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 29;

«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 52;

«Вулиця Шевченка» – вул. Набережна, біля будинку на вул. Франка, 3;

«Вулиця Набережна» – вул. Набережна, напроти будинку «10»;

«Вулиця Електроапаратна» – вул. Рівненська, 85;

«Волинський інститут економіки та менеджменту» – вул. Рівненська, напроти будинку «107».



Ці ж адреси погодили й волинські патрульні, які будуть надалі керуватимуться ним, коли перевізники погоджуватимуть у правоохоронців свої маршрути.



Зауважимо, що місто вже не один рік намагається боротися із приміськими автобусами, які курсують центральними вулицями й проспектами. Так, посадовці нарікали на постійні затори у місті, низькі екологічні стандарти транспорту та демпінг цін такими перевізниками (мовляв, міському транспорту важко з ними конкурувати, адже перші за проїзд беруть набагато менші суми).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили перелік із 26 зупинок громадського транспорту, на яких зможуть зупинятися приміські чи міжміські автобуси. Зауважимо, що серед дозволених немає жодної у центрі міста, усі – на об'їзних дорогах.Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому у середу, 15 січня, передає "Конкурент" Нагадаємо: у грудні в обласному центрі затвердили схему організації дорожнього руху для приміських, міжміських та міжобласних маршрутів. Головне нововведення – транспорт буде зобов'язаний об'їжджати центральні вулиці. За порушення нової схеми руху передбачені штрафні санкції. Накладатиме їх патрульна поліція та «Укртрансбезпека», а суми немалі – 17 тисяч гривень.Разом з тим вже у січні затвердили вичерпний перелік адрес, де такий транспорт може висаджувати пасажирів «законно». Зокрема, дозволили використовувати такі зупинки:«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 7;«Вулиця Володимирська» – вул. Володимирська, 26;«Омелянівська» – вул. Володимирська, 94;«Садівниче товариство «Нива» – вул. Володимирська, навпроти будинку «99»;«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 76;«Природничий ліцей» – вул. Героїв УПА, 109;«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 40;«Цегельний завод» – вул. Дубнівська, 79;«Новий ринок» – вул. Європейська, біля ринку;«Новий ринок» – вул. Європейська, напроти ринку;«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, 12;«Вулиця Ківерцівська» – вул. Захисників України, навпроти будинку «12»;«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 9;«Вулиця Сухомлинського» – вул. Карпенка-Карого, 15;«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;«Вулиця Ківерцівська» – вул. Ківерцівська, військова частина, в’їзд в місто;«Вулиця Шевченка» – вул. Ковельська, 47;«Електротермометрія» – вул. Ковельська, 48;«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 146-А;«Завод продтоварів» – вул. Ковельська, 157;«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 29;«Тубдиспансер» – вул. Львівська, 52;«Вулиця Шевченка» – вул. Набережна, біля будинку на вул. Франка, 3;«Вулиця Набережна» – вул. Набережна, напроти будинку «10»;«Вулиця Електроапаратна» – вул. Рівненська, 85;«Волинський інститут економіки та менеджменту» – вул. Рівненська, напроти будинку «107».Ці ж адреси погодили й волинські патрульні, які будуть надалі керуватимуться ним, коли перевізники погоджуватимуть у правоохоронців свої маршрути.Зауважимо, що місто вже не один рік намагається боротися із приміськими автобусами, які курсують центральними вулицями й проспектами. Так, посадовці нарікали на постійні затори у місті, низькі екологічні стандарти транспорту та демпінг цін такими перевізниками (мовляв, міському транспорту важко з ними конкурувати, адже перші за проїзд беруть набагато менші суми).

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