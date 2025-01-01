В лікарні помер воїн з Волині Василь Хільчук

Василь Хільчук з міста Камінь-Каширський.



Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської громади.



«Небесне військо продовжують поповнювати Герої нашого рідного краю. Знову чорна звістка прилетіла в громаду. З жалем і смутком повідомляємо, що зупинилося серце нашого земляка, відважного воїна із міста Каменя-Каширського», – йдеться у дописі.





Життя Хільчука Василя Михайловича 1981 року народження, несподівано обірвалося 12 січня 2025 року під час лікування в обласній клінічній лікарні міста Харкова.



Деталі щодо прибуття скорботного кортежу з полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні в Харкові помер 43-річний солдатз міста Камінь-Каширський.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської громади.«Небесне військо продовжують поповнювати Герої нашого рідного краю. Знову чорна звістка прилетіла в громаду. З жалем і смутком повідомляємо, що зупинилося серце нашого земляка, відважного воїна із міста Каменя-Каширського», – йдеться у дописі.Життя Хільчука Василя Михайловича 1981 року народження, несподівано обірвалося 12 січня 2025 року під час лікування в обласній клінічній лікарні міста Харкова.Деталі щодо прибуття скорботного кортежу з полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.

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