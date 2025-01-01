В лікарні помер воїн з Волині Василь Хільчук

В лікарні помер воїн з Волині Василь Хільчук
У лікарні в Харкові помер 43-річний солдат Василь Хільчук з міста Камінь-Каширський.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Камінь-Каширської громади.

«Небесне військо продовжують поповнювати Герої нашого рідного краю. Знову чорна звістка прилетіла в громаду. З жалем і смутком повідомляємо, що зупинилося серце нашого земляка, відважного воїна із міста Каменя-Каширського», – йдеться у дописі.
В лікарні помер воїн з Волині Василь Хільчук


Життя Хільчука Василя Михайловича 1981 року народження, несподівано обірвалося 12 січня 2025 року під час лікування в обласній клінічній лікарні міста Харкова.

Деталі щодо прибуття скорботного кортежу з полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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