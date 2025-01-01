Відключення світла на Волині 16 січня: чи діятимуть у четвер графіки після обстрілу

"Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" поділилося інформацією про те, чи відключатимуть українцям світло в четвер, 16 січня 2025 року.У середу, 15 січня, росія здійснила чергову масовану атаку проти критичної інфраструктури, після якої навіть довелося запровадити аварійні відключення.Однак наразі ситуація в енергосистемі продовжує бути стабільною, що дає змогу не запроваджувати графіки та не вимикати українцям світло."Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.