Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня





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Прогноз погоди на 16 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 2° морозу до 3° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 16 січняЛуцькХмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.ОбластьХмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 2° морозу до 3° тепла.

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