Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 2° морозу до 3° тепла.


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Теги: погода, прогноз
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