Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Серед звільнених з полону 25 українців – двоє волинян
Сьогодні, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня
Сьогодні, 20:00
В УДО розповіли, як захищають Зеленського від замахів
Сьогодні, 18:19