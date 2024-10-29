Обмін з рф: в Україну з полону повернулися 25 важкохворих та поранених українців

Під час обміну з рф у середу, 15 січня, в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові і цивільні.Про це повідомив президент"Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", — повідомив президент.Зеленський зазначив, що обмін став можливим завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам.Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь.Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.Також змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини."Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі", — зазначили в Координаційному штабі.Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб — туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям, розповіли у Коордштабі.Там додали, що, згідно з Третьою Женевською конвенцією, саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу.