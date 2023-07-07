У «Ягодині» прикордонники виявили партію одноразових електронних сигарет
Сьогодні, 17:04
Сьогодні вранці , 15 січня, у пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення автобуса «Неоплан» сполученням Рига – Одеса, яким керував 39-річний уродженець Дніпропетровської області, оглядова група знайшла незадекларований товар.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Йдеться про 700 одноразових електронних цигарок торгової марки «Elfbar».
Підакцизна продукція була виявлена у ніші для речей під одним із пасажирських місць автобуса.
Електронні цигарки вилучені на склад Держмитслужби, вартість товару встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Йдеться про 700 одноразових електронних цигарок торгової марки «Elfbar».
Підакцизна продукція була виявлена у ніші для речей під одним із пасажирських місць автобуса.
Електронні цигарки вилучені на склад Держмитслужби, вартість товару встановлюється.
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