У «Ягодині» прикордонники виявили партію одноразових електронних сигарет

У «Ягодині» прикордонники виявили партію одноразових електронних сигарет
Сьогодні вранці , 15 січня, у пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення автобуса «Неоплан» сполученням Рига – Одеса, яким керував 39-річний уродженець Дніпропетровської області, оглядова група знайшла незадекларований товар.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Йдеться про 700 одноразових електронних цигарок торгової марки «Elfbar».

Підакцизна продукція була виявлена у ніші для речей під одним із пасажирських місць автобуса.
У «Ягодині» прикордонники виявили партію одноразових електронних сигарет

Електронні цигарки вилучені на склад Держмитслужби, вартість товару встановлюється.
У «Ягодині» прикордонники виявили партію одноразових електронних сигарет
У «Ягодині» прикордонники виявили партію одноразових електронних сигарет

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Теги: Ягодин, цигарки
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